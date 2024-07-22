Буданов сделал заявление об убийстве Фарион: кто стоит за трагедией

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что убийство общественного деятеля Ирины Фарион — попытка врага разъединить украинцев и вызовом для всего украинского общества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Буданова.

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

Он отметил, что это преступление является нарушением основных прав и свобод украинцев и показывает, что враг стремится использовать любые инструменты для разъединения нации. Буданов подчеркнул важность сохранения права на мысль и отстаивания своих убеждений, называя это фундаментом свободы.

"Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши отличия в политических позициях, право по мнению, право отстаивать свои убеждения – священно. ," — сказал он.

Он также заявил, что каждый посягающий на право на мысль должен быть наказан, и добавил, что Ирина Фарион погибла за украинскую позицию, подчеркивая необходимость продолжать защищать Украину на фронте и внутри государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР объяснили слова Буданова о новом наступлении РФ . Сказанное в интервью не всегда накладывается на происходящее сейчас. Ведь в большинстве случаев интервью записывается сразу, а публикуется в другой. Соответственно ситуация на том или ином участке фронта меняется. Как передает портал "Комментарии", представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию на северных границах страны. По его словам, информация и обстановка активно изменяются, что требует постоянных корректив в формах предоставления информации.