Буданов сделал заявление об убийстве Фарион: кто стоит за трагедией

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Лиля Воробьева
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что убийство общественного деятеля Ирины Фарион — попытка врага разъединить украинцев и вызовом для всего украинского общества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Буданова.
Кирилл Буданов (фото из открытых источников)
Он отметил, что это преступление является нарушением основных прав и свобод украинцев и показывает, что враг стремится использовать любые инструменты для разъединения нации. Буданов подчеркнул важность сохранения права на мысль и отстаивания своих убеждений, называя это фундаментом свободы.
"Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши отличия в политических позициях, право по мнению, право отстаивать свои убеждения – священно. ," — сказал он.
Он также заявил, что каждый посягающий на право на мысль должен быть наказан, и добавил, что Ирина Фарион погибла за украинскую позицию, подчеркивая необходимость продолжать защищать Украину на фронте и внутри государства.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ГУР объяснили слова Буданова о новом наступлении РФ . Сказанное в интервью не всегда накладывается на происходящее сейчас. Ведь в большинстве случаев интервью записывается сразу, а публикуется в другой. Соответственно ситуация на том или ином участке фронта меняется. Как передает портал "Комментарии", представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию на северных границах страны. По его словам, информация и обстановка активно изменяются, что требует постоянных корректив в формах предоставления информации.
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Ігор
сегодня, 20:05
Так. Саме тому, натовпи фанатичних ліворадикальних прихильників сильної необандерівщіни/фаріонівщіни прийшли на поклоніння своєму новоствореному Золотому Тельцю і провести її на концерт до Кобзона Задорнова, поруч з глядачами: Ківою Захарченком Моторолою тощо. Натовп чомусь на 100% був певен, не прилетить, як прилітало у скупчення людей на сході. Зате всі переконались: гідру можна нищити. І головне: переможець повинен дуже уважно стежити, яка ідеологія панує на території переможеного. Щоб: "Ніколи знову!"