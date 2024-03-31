Буданов сделал тревожное заявление о массовых ракетных обстрелах Украины: к чему готовиться украинцам

Руководитель ГУР Кирилл Буданов ответил, почему Россия после длительного перерыва в массированных ракетных обстрелах Украины начала проводить новые атаки. По его словам, Россия за это время смогла собрать некоторое количество ракет "Калибр".



Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

В эфире телемарафона Кирилл Буданов рассказал о накоплении российского оружия для ракетных ударов по Украине. По его словам, украинская разведка следит за российским производством и накоплением ракет, однако точных данных о количестве ракет пока нет.

"То, что они не совершали больше года ударов по энергетике, дало им возможность накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы для того, чтобы продолжать свою работу", — рассказал Буданов.

Глава ГУР пояснил, что весь этот период времени россияне активно производили ракеты "Калибр" и смогли накопить определенное, необходимое для РФ количество. Вместо ракет "Калибр" россияне около года использовали менее эффективные ракеты Х-101.

"В ближайшее время, думаю, мы увидим снова "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось", — добавил Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия 31 марта нанесла массированный ракетный удар по Украине. Большинство ракет целились в западных регионах, в то время как российские беспилотники активно атаковали на юге и центре. Во время обращения Владимир Зеленский назвал главные цели российских ракетных атак, которые произошли несколько раз в последние недели.

Также "Комментарии" писали, что руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, что нужно ожидать Украине и России, если диктатор Путин исчезнет. По его словам, Украине не следует рассчитывать на скорые изменения в России.