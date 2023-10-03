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Буданов рассказал, почему ВСУ размещается в жилых зонах

Начальник ГУР Буданов объяснил, почему украинские военные находятся в жилых кварталах.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, почему размещение ВСУ в жилых зонах необходимо для обороны городов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на документальный фильм Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

Буданов рассказал, почему ВСУ размещается в жилых зонах

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

В интервью Дмитрий Комаров спросил Кирилла Буданова, почему украинские военные находятся в жилых кварталах. Глава ГУР объяснил, что военные пытаются использовать любые защитные преимущества на местности, иначе российская армия сможет легко нанести удар по открытой позиции.


"Согласно этой логике, нужно тогда покинуть жилые кварталы. Можно стать в поле, но россияне зайдут в город. Таким образом они свою задачу точно выполнят", — сказал Буданов и добавил, что выводить военных из жилых зон является "абсолютно ошибочной логикой".

Буданов подчеркнул, что удивлен необходимостью объяснять такие вещи. По словам руководителя ГУР, иначе на войне не бывает, а жилые кварталы являются дополнительным условием для введения боевых действий в городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал, какой будет реакция Путина на очередные удары Украины по Крымскому мосту. По словам Буданова, президент России расстроится, однако ничего не сможет сделать с такой ситуацией.

Также "Комментарии" писали, что представителя Главного управления разведки Украины Андрей Черняк дал совет находящимся на территории аннексированного Крыма россиянам. Черняк призвал их покинуть полуостров, а ситуацию в Крыму назвал удручающей и смущающей для российских сил.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HLVgEu7vzRo&ab_channel=%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%A2
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