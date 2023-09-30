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Буданов рассказал, почему россияне были уверены, что войдут в Харьков без сопротивления

Оккупанты собирались захватить Харьков молниеносно и без сопротивления, отметил руководитель ГУР

сегодня, 15:07
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Кравцев Сергей
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В Москве на самом деле верили, что Харьков – это российский город, который ждет "освободителей" и встретит российских солдат без малейшего сопротивления. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сделал во время интервью Дмитрию Комарову в проекте "Год. Харьковщина". 

Буданов рассказал, почему россияне были уверены, что войдут в Харьков без сопротивления

Харьков. Фото: из открытых источников

Руководитель ГУР отметил, что перед началом полномасштабного вторжения в России верили, будто сопротивление Украины можно будет быстро подавить, в том числе и в Харькове – его российские оккупанты намеревались захватить молниеносно и без сопротивления.


"Они на самом деле верили, что Харьков — российский город, который просто ждет "освободителей". Это реально правда", — отметил Кирилл Буданов.

Главный разведчики Украины рассказал о совещании московских военно-политических вождей, которое состоялось незадолго до вторжения в Украину.

"За две недели до начала всех этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово (к полномасштабному вторжению). И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских вояк. И был поднят вопрос — а куда тратились средства столько лет? На следующем совещании все сказали: знаете, там все готово, надо заходить", — рассказал Буданов.

Начальник ГУР МОУ также отметил, что огромные деньги на подготовку к большой войне против Украины россияне просто разграбили.

По словам Буданова, большинство своих разведданных агрессор получал с воздуха, поэтому защитники Харькова шли на определенные хитрости — расставляли чучела солдат с автоматами.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах продления войны против Украины (т.н. "СВО") до 2025 года. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожение штабов и логистики российских оккупантов. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "сегодняшняя Россия — это раздутый миф". Он призывал Запад не "ласкать уязвимое эго Путина и продлевать войну", а поставить задиру на место – мощными поставками оружия Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" нынешнее состояние российско-украинской войны и обрисовали перспективы обозримого будущего.




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