Буданов рассказал, почему россияне были уверены, что войдут в Харьков без сопротивления

В Москве на самом деле верили, что Харьков – это российский город, который ждет "освободителей" и встретит российских солдат без малейшего сопротивления. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сделал во время интервью Дмитрию Комарову в проекте "Год. Харьковщина".

Харьков. Фото: из открытых источников

Руководитель ГУР отметил, что перед началом полномасштабного вторжения в России верили, будто сопротивление Украины можно будет быстро подавить, в том числе и в Харькове – его российские оккупанты намеревались захватить молниеносно и без сопротивления.

"Они на самом деле верили, что Харьков — российский город, который просто ждет "освободителей". Это реально правда", — отметил Кирилл Буданов.

Главный разведчики Украины рассказал о совещании московских военно-политических вождей, которое состоялось незадолго до вторжения в Украину.

"За две недели до начала всех этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово (к полномасштабному вторжению). И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских вояк. И был поднят вопрос — а куда тратились средства столько лет? На следующем совещании все сказали: знаете, там все готово, надо заходить", — рассказал Буданов.

Начальник ГУР МОУ также отметил, что огромные деньги на подготовку к большой войне против Украины россияне просто разграбили.

По словам Буданова, большинство своих разведданных агрессор получал с воздуха, поэтому защитники Харькова шли на определенные хитрости — расставляли чучела солдат с автоматами.

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