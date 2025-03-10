Буданов рассказал, почему России срочно нужна пауза в войне

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что есть все признаки того, что России нужна пауза в войне. На сегодняшний день враг достиг максимума своего производства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Лига нет".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Что значит, какие признаки, когда вы спрашиваете руководителя разведки? Да все признаки для этого есть, абсолютно все", – сказал главный украинский разведчик, общаясь с журналистами.

Кирилл Буданов пояснил, Россия вышла на максимум своего производства и не может выработать больше, чем сейчас.

Кроме этого, пауза нужна, потому что один день войны против Украины стоит России "чуть меньше миллиарда долларов". А это, по словам руководителя ГУР, 41% официального бюджета страны-оккупанта.

"Россия тратит свои средства. У нас есть партнеры в этом плане, а они собственные средства тратят", – подчеркнул Кирилл Буданов.

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