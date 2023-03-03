Буданов рассказал, когда состоится решающая битва в войне

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Моесеенко Валентина
В России закончатся "военные инструменты" для достижения своих военных целей в Украине до конца весны, прогнозирует чиновник военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью USA TODAY, пишут "Комментарии".
Глава ГУР Минобороны Украины спрогнозировал окончательную битву за мир
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Глава ГУР спрогнозировал, что Украина и Россия проведут "решающую битву этой весной, и это сражение будет последним до окончания этой войны". Никаких конкретных доказательств в подтверждение своих утверждений он не предоставил. Хотя некоторые военные эксперты предупреждают, что обе стороны должны быть готовы к продолжительному сражению.
Со всем тем прогноз Буданова, кажется, согласуется с консенсусной точкой зрения независимых военных аналитиков о том, что России пока не хватает боеприпасов, военного снабжения и достаточного количества квалифицированных, организованных и мотивированных солдат, чтобы достичь значительного прогресса против украинских оборонных линий на востоке Украины , где боевые действия являются наиболее ожесточенными.
Кирилл Буданов назвал еще один аргумент, который кажется достаточно весомым и имеет немало подтверждающих факторов.
На портале "Комментарии" говорилось, что в России показали кино о "необходимости проигрыша в войне". Таким образом, готовя общество к прекращению боевых действий на территории Украины.
Писали "Комментарии" ранее и о том, еще один год может продолжаться война в Украине. Такой прогноз сделал главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров.
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