В России закончатся "военные инструменты" для достижения своих военных целей в Украине до конца весны, прогнозирует чиновник военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью USA TODAY, пишут "Комментарии".



Глава ГУР Минобороны Украины спрогнозировал окончательную битву за мир

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"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она сменила свою военную цепь командования. Если не достигнет своих целей этой весной, то армия будет выведена в качестве инструмента", — сказал Буданов.

Глава ГУР спрогнозировал, что Украина и Россия проведут "решающую битву этой весной, и это сражение будет последним до окончания этой войны". Никаких конкретных доказательств в подтверждение своих утверждений он не предоставил. Хотя некоторые военные эксперты предупреждают, что обе стороны должны быть готовы к продолжительному сражению.

"Вторжение России в Украину опровергло многие ожидания, не говоря уже о прогнозах. Тем не менее, по крайней мере, это можно сказать с уверенностью: мы еще не близки к концу этой войны. Россия и Украина продолжают верить, что они победят, если продолжат борьбу. Ни один посредник не сможет выйти из этого тупика", — заявили Раджан Менон и Бенджамин Х. Фридман из аналитического центра Defense Priorities в Вашингтоне, округ Колумбия в совместном заявлении на прошлой неделе, через год после вторжения России в Украину.

Со всем тем прогноз Буданова, кажется, согласуется с консенсусной точкой зрения независимых военных аналитиков о том, что России пока не хватает боеприпасов, военного снабжения и достаточного количества квалифицированных, организованных и мотивированных солдат, чтобы достичь значительного прогресса против украинских оборонных линий на востоке Украины , где боевые действия являются наиболее ожесточенными.

"Россия потеряла примерно половину своих танков, ее артиллерийский обстрел снижен, у нее нет производительной базы, чтобы производить много нового оборудования. А производить новое оборудование непросто под санкциями. Поэтому ей придется что-то брать из хранилища", — сказал Филлипс П. О'Брайен, профессор стратегических исследований безопасности в Университете Сент-Эндрюс, Шотландия.

Кирилл Буданов назвал еще один аргумент, который кажется достаточно весомым и имеет немало подтверждающих факторов.

"Украина сейчас сильнее, чем была 24 февраля 2022 года. Она получает лучшие системы. Она интегрирует многие системы НАТО. Россия оснащена более слабой техникой. У нее менее хорошо обученные войска, меньше передового оборудования", — резюмирует разведчик.

На портале "Комментарии" говорилось, что в России показали кино о "необходимости проигрыша в войне". Таким образом, готовя общество к прекращению боевых действий на территории Украины.

Писали "Комментарии" ранее и о том, еще один год может продолжаться война в Украине. Такой прогноз сделал главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров.

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