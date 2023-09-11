Буданов рассказал, какое "непобедимое" оружие Россия боится отправлять на войну в Украину

Легенда о "непобедимых" российских танках Т-14, которые были созданы на базе универсальной гусеничной платформы Армата, все еще активно распространяется лишь потому, что они все еще не участвовали в настоящих сражениях на фронте в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Танк Т-14. Фото: из открытых источников

Главный разведчик страны пояснил, танки Т-90 Прорыв, которые новейшей российской бронетехникой на фронте, легко уничтожают дронами-камикадзе ВСУ.

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"Никакого применения этой техники (Ред. – Т-14) так и не было. Было несколько случаев применения бронетранспортеров "Бумеранг". Их остатки здесь можно увидеть. Они все сгорели ... горит все на самом деле. Чудо-оружие так и не создали", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он добавил, путинский режим за время полномасштабной войны в Украине потерял огромное количество военной техники, которая раньше считалась несокрушимой и самой мощной. Именно поэтому российские генералы не советуют отправлять на фронт Т-14, так как перспективы у этого оружия устоять против украинского огня – нулевое. Когда эти танки начнут гореть, произойдет мощнейший удар по российской оборонке, в сторону которой и так уже звучит немало критики.

"Думаю, что Т-14, когда они поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт", — подчеркнул Кирилл Буданов.

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