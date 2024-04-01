Буданов рассказал, есть ли угроза нового наступления на Киев: что стоит за предупреждением Макрона

На сегодняшний день нет угрозы наступления российских войск на Киев с севера. Как передаёт портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, что на территории Беларуси никаких угроз на данный момент нет.

"И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", — высказался Кирилл Буданов.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал предположение, когда говорил о возможном прорыве россиян на Киев или Одессу.

"Допущений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет", — заявил главный разведчик страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt пророчат, что уже в этом году из-за недостатка поддержки со стороны партнеров, Украина может пойти на заморозку конфликта. А издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом, пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ), некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ожидать в обозримом будущем в контексте российско-украинской войны.



