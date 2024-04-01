logo

BTC/USD

68726.36

ETH/USD

3480.44

LTC/USD

99.29

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов рассказал, есть ли угроза нового наступления на Киев: что стоит за предупреждением Макрона
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов рассказал, есть ли угроза нового наступления на Киев: что стоит за предупреждением Макрона

Буданов заявил, что предположения - это одно, а реальность - другое, поэтому сегодня угрозы оккупации Киева нет

сегодня, 17:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На сегодняшний день нет угрозы наступления российских войск на Киев с севера. Как передаёт портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов рассказал, есть ли угроза нового наступления на Киев: что стоит за предупреждением Макрона

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки отметил, что на территории Беларуси никаких угроз на данный момент нет.

"И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", — высказался Кирилл Буданов.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал предположение, когда говорил о возможном прорыве россиян на Киев или Одессу.                                                                                                          

"Допущений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет", — заявил главный разведчик страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt пророчат, что уже в этом году из-за недостатка поддержки со стороны партнеров, Украина может пойти на заморозку конфликта. А издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом, пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ), некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ожидать в обозримом будущем в контексте российско-украинской войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости