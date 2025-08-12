logo

Буданов провел очередную вылазку: побывал в знаковых местах перед носом у оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов провел очередную вылазку: побывал в знаковых местах перед носом у оккупантов

Кирилл Буданов проинспектировал позиции на Змеином и газовых "вышках" в Черном море

12 августа 2025, 14:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов провел инспекционную поездку к позициям "Спецподразделения Тимур" на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Буданов провел очередную вылазку: побывал в знаковых местах перед носом у оккупантов

Кирилл Буданов и спецподразделение ГУР. Фото: ГУР Минобороны

Во время визита главный разведчик страны осмотрел силы и технические средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемые "вышки", которые благодаря успешным операциям ГУР и других подразделений Вооруженных сил возвращены под контроль Украины.

В рамках поездки Буданов провел совещание с офицерами, посвященное дальнейшим действиям в рамках общей оборонной стратегии страны.

Также глава ГУР Минобороны наградил бойцов спецподразделения за проявленный профессионализм и мужество в защите украинских территориальных вод в Черном море.

Кирилл Буданов вместе с подчиненными почтил память защитников, погибших во время освобождения Змеиного и других акваторий от российских оккупантов.

"Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру — сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил — только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", — подчеркнул Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоит ли Украине готовиться к новой "Ялте": Кирилл Буданов дал прямой ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что в Украине уже не удастся запустить "грузинский сценарий" развития событий. Как сообщает портал "Комментарии", свое мнение Буданов озвучил в интервью в программе "Мосейчук+"




Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1079743534337066&set=pcb.1079759991002087
