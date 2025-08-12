Буданов провел очередную вылазку: побывал в знаковых местах перед носом у оккупантов

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов провел инспекционную поездку к позициям "Спецподразделения Тимур" на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Кирилл Буданов и спецподразделение ГУР.

Во время визита главный разведчик страны осмотрел силы и технические средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемые "вышки", которые благодаря успешным операциям ГУР и других подразделений Вооруженных сил возвращены под контроль Украины.

В рамках поездки Буданов провел совещание с офицерами, посвященное дальнейшим действиям в рамках общей оборонной стратегии страны.

Также глава ГУР Минобороны наградил бойцов спецподразделения за проявленный профессионализм и мужество в защите украинских территориальных вод в Черном море.

Кирилл Буданов вместе с подчиненными почтил память защитников, погибших во время освобождения Змеиного и других акваторий от российских оккупантов.

"Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру — сплоченная украинская нация способна одолеть даже более сильного врага. Кто бы что ни говорил — только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается", — подчеркнул Буданов.

