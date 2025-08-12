Буданов провел очередную вылазку: побывал в знаковых местах перед носом у оккупантов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов провел инспекционную поездку к позициям "Спецподразделения Тимур" на острове Змеиный и газодобывающих платформах в Черном море. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
Кирилл Буданов и спецподразделение ГУР. Фото: ГУР Минобороны
Во время визита главный разведчик страны осмотрел силы и технические средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемые "вышки", которые благодаря успешным операциям ГУР и других подразделений Вооруженных сил возвращены под контроль Украины.
В рамках поездки Буданов провел совещание с офицерами, посвященное дальнейшим действиям в рамках общей оборонной стратегии страны.
Также глава ГУР Минобороны наградил бойцов спецподразделения за проявленный профессионализм и мужество в защите украинских территориальных вод в Черном море.
Кирилл Буданов вместе с подчиненными почтил память защитников, погибших во время освобождения Змеиного и других акваторий от российских оккупантов.
Читайте также на портале "Комментарии" — стоит ли Украине готовиться к новой "Ялте": Кирилл Буданов дал прямой ответ.
Также издание "Комментарии" сообщало – глава Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что в Украине уже не удастся запустить "грузинский сценарий" развития событий. Как сообщает портал "Комментарии", свое мнение Буданов озвучил в интервью в программе "Мосейчук+"