Буданов спрогнозировал, возможен ли в Украине "грузинский сценарий"

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что в Украине уже не удастся запустить "грузинский сценарий" развития событий. Как сообщает портал "Комментарии", свое мнение Буданов озвучил в интервью "Укринформу".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"По состоянию на сейчас – нет. Точно нет. Это невозможно. Ведь даже если кто-то захотел бы повернуть, скажем, в сторону России – это просто не удастся. И события, которые мы с вами видим в нашем обществе (вероятно, руководитель ГУР имел в виду протесты против закона относительно НАБУ – Ред.), еще раз это подтверждают. Сейчас это невозможно", – заверил Кирилл Буданов.

В то же время руководитель ГУР заявил, что не может гарантировать, что в будущем ситуация не изменится. Главный разведчик страны считает, что все будет зависеть исключительно от самих украинцев и от их видения стратегии развития страны в будущем.

Кирилл Буданов привел пример других стран, в тот или иной период истории прекративших свое существование.

"Вот я коллекционирую марки, я филателист… Просматривая свою коллекцию, я в какой-то момент понял, что очень много стран, марки которых я рассматриваю, уже не существуют. А это было недавно. Все эти разговоры о том, что "не может какая-то страна просто взять и исчезнуть из-за тех или иных событий" — это ложь. Даже где-то семь стран в Европе прекратили существование. Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться", — отметил руководитель ГУР.

По его мнению, судьба нашего государства будет зависеть от того, насколько украинцы серьезно отдают себе отчет в вызовах и могут самостоятельно сформулировать свою стратегическую цель.

"Мы должны четко определить сами для себя: если мы этого не сделаем, нам это попытаются навязать. Так что лучше сделать самим свою стратегическую цель: кто мы, куда идем. И тогда уже выбирать инструменты, которые нам нужны для достижения этого. Иначе можно просто быть сюжетом очередной марки, условно говоря", — констатировал Буданов.

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