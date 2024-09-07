Буданов порадовал заявлением: куда теперь могут доставать украинские дроны в РФ

Украинские дроны могут поражать объекты в России на расстоянии до 1800 км. Инфраструктура РФ, работающая на войну, будет нести потери. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный разведчик поздравил военнослужащих с Днем военной разведки. Он отметил, что своими действиями разведчики доказали, что Черное море не принадлежит России.

Руководитель ГУР также подчеркнул, что беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают специалисты, в том числе и представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км.

"Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, терпит и будет нести потери. Ведь вместо защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства", — добавил он.

По словам Кирилла Буданова, в течение года киберспециалисты ГУР провели десятки успешных сделок, получив ценные сведения. Специалисты смогли проникнуть в базы данных врага, обнаружили слабые места в связи.

"Подразделения активных действий ГУР на постоянной основе вовлечены в выполнение сложных боевых задач как на линии, так и по линии разграничения. Бойцы-разведчики отбивают атаки врага, обеспечивают эвакуацию раненых, освобождают защитников и гражданских из российской неволи, возвращают граждан Украины домой из государств, где происходят боевые действия", — подчеркнул Буданов.

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