Буданов порадовал заявлением: куда теперь могут доставать украинские дроны в РФ

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Кравцев Сергей
Украинские дроны могут поражать объекты в России на расстоянии до 1800 км. Инфраструктура РФ, работающая на войну, будет нести потери. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Главный разведчик поздравил военнослужащих с Днем военной разведки. Он отметил, что своими действиями разведчики доказали, что Черное море не принадлежит России.
Руководитель ГУР также подчеркнул, что беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают специалисты, в том числе и представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км.
По словам Кирилла Буданова, в течение года киберспециалисты ГУР провели десятки успешных сделок, получив ценные сведения. Специалисты смогли проникнуть в базы данных врага, обнаружили слабые места в связи.
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