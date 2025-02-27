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Буданов ответил, кто из окружения Путина влияет на его решения больше всего

Ключевой фигурой в окружении Путина остается Николай Патрушев, он продолжает сохранять влияние

27 февраля 2025, 11:34 comments1544
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Кравцев Сергей

Несмотря на перестановки в российском руководстве, ключевые позиции остаются неизменными. Роль бывшего министра обороны Сергея Шойгу значительно снизилась, тогда как Николай Патрушев продолжает сохранять влияние. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов ответил, кто из окружения Путина влияет на его решения больше всего

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Рассуждая о возможной перестановке влиятельных лиц в кремлевской верхушке, Кирилл Буданов отметил, что ничего не изменилось. Единственное – роль Шойгу сильно приуменьшилась. При этом позиции Патрушева остались почти неизменными.

Главный разведчик страны подчеркнул, что должность секретаря Совета безопасности РФ остается ключевой в российской власти, но Шойгу на ней ограничили во влиянии. Буданов также обратил внимание на то, что рабочий кабинет Патрушева расположен непосредственно в Кремле, что подчеркивает его статус.

"Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может. Нормально работает, но только как технократ, который занимается бюрократическими и организационными вопросами", — подытожил Буданов.

Отметим, в ходе этого же интервью Кирилл Буданов отметил, что день войны в Украине для России стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что, если Россия получит контроль над Украиной ее следующей целью станет Польша. Как передает издание "Комментарии", об этом главный украинский разведчик заявил во время Специальной встречи YES до 24 февраля.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3964703-kirilo-budanov-nacalnik-golovnogo-upravlinna-rozvidki-minoboroni-generallejtenant.html
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