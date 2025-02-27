Буданов ответил, кто из окружения Путина влияет на его решения больше всего

Несмотря на перестановки в российском руководстве, ключевые позиции остаются неизменными. Роль бывшего министра обороны Сергея Шойгу значительно снизилась, тогда как Николай Патрушев продолжает сохранять влияние. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Рассуждая о возможной перестановке влиятельных лиц в кремлевской верхушке, Кирилл Буданов отметил, что ничего не изменилось. Единственное – роль Шойгу сильно приуменьшилась. При этом позиции Патрушева остались почти неизменными.

Главный разведчик страны подчеркнул, что должность секретаря Совета безопасности РФ остается ключевой в российской власти, но Шойгу на ней ограничили во влиянии. Буданов также обратил внимание на то, что рабочий кабинет Патрушева расположен непосредственно в Кремле, что подчеркивает его статус.

"Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может. Нормально работает, но только как технократ, который занимается бюрократическими и организационными вопросами", — подытожил Буданов.

Отметим, в ходе этого же интервью Кирилл Буданов отметил, что день войны в Украине для России стоит около миллиарда долларов, а 41% бюджета страны идет на оборону.

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