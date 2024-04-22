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Буданов отреагировал на свой прогноз, что "ВСУ скоро будут в Крыму"

Кирилл Буданов утверждает, что его прогнозы основаны на "на фактах, цифрах, документах".

сегодня, 09:27
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его прогноз об украинских военных в Крыму оправдался, ведь наши подразделения зашли на полуостров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для BBC.

Буданов отреагировал на свой прогноз, что "ВСУ скоро будут в Крыму"

Кирилл Буданов о прогнозе про украинские войска в Крыму. Фото из открытых источников

По словам главы ГУР, его прогнозы базируются "на фактах, цифрах, документах". Кроме того, Буданов говорил, что "мы зайдем в Крым", что фактически и произошло, ВСУ провели несколько военных операций в Крыму.

"То, что иногда ситуация резко кардинально меняется – в конце концов, если вы уже говорите о моих личных словах, то наши подразделения в Крым зашли", — сказал Буданов.

Буданов возразил, что подобные его прогнозы дают напрасную надежду.

"Нет, они не дают бесполезную надежду. Это прогнозы реального времени. Если что-то возвращается немножко иначе — извините, это вносит свои коррективы", — сказал глава ГУР.

Также Кирилл Буданов дал новый прогноз и указал, что Украину ждет сложная ситуация с середины мая и в начале июня. Несмотря на сложность, украинский генерал отмечает, что ситуация не катастрофическая и Армагеддона не произойдет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Буданов дал прогноз о новом масштабном наступлении России. Глава украинской разведки назвал место и время. По его словам, Россия избрала Донбасс главным направлением атаки в летнем наступлении.

Также "Комментарии" писали о тревожном заявлении от Буданова. Руководитель ГУР указал, что Россия накапливала длительное время ракеты "Калибр" и использовала другие оружие в своих массированных атаках, однако теперь пополнила склады для использования этого оружия.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmm35ry9v70o
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