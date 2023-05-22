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Буданов обратился к российским военным, пригрозив, что будет еще хуже

Кирилл Буданов напомнил, в Украине действует государственный проект "Хочу жить", который помогает российским военным безопасно сдаться в плен ВСУ

сегодня, 15:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские военные могут прекратить участие в захватнической войне против Украины и без каких-либо для себя последствий сдаться в плен ВСУ, где они будут содержаться в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста с трехразовым питанием, возможностью иметь телефонную связь с близкими и получать посылки от них. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обращение главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Буданов обратился к российским военным, пригрозив, что будет еще хуже

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Так как немало российских захватчиков оказываются в плену и рассказывают, что отправились на войну, чтобы заработать деньги, Кирилл Буданов сделал акцент на том, что, находясь в плену россияне будут получить боевые выплаты от РФ, поскольку они будут считаться такими, что попали в плен во время боя. При этом, находясь в плену оккупанты будут иметь возможность живыми вернуться в РФ по программе обмена, либо остаться навсегда в Украине или же другой стране Европейского Союза.


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Отметим, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого заявляют, что воюют на стороне Украины, сообщил, что выполняет боевые задачи на территории РФ, а легион "Свобода России" призвал мирных граждан, проживающих в приграничных российских областях оставаться дома и "не сопротивляться".                                                              

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Источник: https://t.me/hochu_zhyt/538
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