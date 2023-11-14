Буданов назвал год, когда запустятся разрушительные процессы внутри РФ

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Кравцев Сергей
2025-й год может запустить разрушительные процессы внутри Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "NV" высказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Главный украинский разведчик согласился тем, что на сегодняшний день российская экономика действительно еще держится на плаву и у путинского режима достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну, но "реальные проблемы" россияне почувствуют уже через год, прогнозирует Буданов.
По мнению главы ГУР, сейчас правильно слушать экономистов, которые моделируют ситуации. Буданов надеется, что 2025 год станет переломным в контексте разрушительных процессов внутри страны-агрессора, общества и экономики.
При этом глава ГУР уточнил, что он не озвучивает прогноз, а лишь делится своими ожиданиями, который связаны с войной, затягивание которой отображается на разных процессах и запускает новые, еще более разрушительные.
Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что Россия еще долго не будет готова пойти на переговоры с Украиной и Западом. Следовательно, война будет затягиваться.
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