Буданов назвал год, когда запустятся разрушительные процессы внутри РФ

2025-й год может запустить разрушительные процессы внутри Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "NV" высказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный украинский разведчик согласился тем, что на сегодняшний день российская экономика действительно еще держится на плаву и у путинского режима достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну, но "реальные проблемы" россияне почувствуют уже через год, прогнозирует Буданов.

"Мы наблюдаем у них (россиян – ред.) масштабный кризис горючего, резкое подорожание пищевых продуктов и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу", — высказался Кирилл Буданов.

По мнению главы ГУР, сейчас правильно слушать экономистов, которые моделируют ситуации. Буданов надеется, что 2025 год станет переломным в контексте разрушительных процессов внутри страны-агрессора, общества и экономики.

При этом глава ГУР уточнил, что он не озвучивает прогноз, а лишь делится своими ожиданиями, который связаны с войной, затягивание которой отображается на разных процессах и запускает новые, еще более разрушительные.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что Россия еще долго не будет готова пойти на переговоры с Украиной и Западом. Следовательно, война будет затягиваться.

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