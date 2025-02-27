Буданов назвал единственный способ взбодрить украинское общество: реально ли это

Россияне начали серьезно расшатывать политическую ситуацию в Украине еще осенью 2023 года и продолжают делать это до сих пор. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "Укринформу".

Буданов говорит, что Украине нужны любые победы, чтобы встряхнуть общество. Фото: ГУР МО

"Здесь, как говорится, много факторов влияет (на ситуацию в Украине), но такая методичная работа, она же началась осенью 2023 года, именно направлена на подготовку к, как говорится, посеву недоверия к власти, это середина 2023 года", — указал он.

Разведчик заявил, что надо признать и учитывать: такая методичная работа россиян продолжается уже несколько лет.

На вопрос журналистов о том, пользуется ли враг тем, что украинское общество устало от войны, глава ГУР ответил, что "уставшее общество оживает, просыпается исключительно тогда, когда есть победы. Когда побед нет – что бы ты ни делал, ничего не поможет".

Буданов подчеркнул, что для поддержки общества необходимы победы – "дипломатические, политические, общественные, военные".

Как писал портал "Комментарии", раскрученность кадыровцев — это побочный эффект информационной войны, которую Украина ведет против России. Такие же войны ведет РФ, и все это привело к появлению проблемных категорий при организации обмена пленными, объяснил Буданов.

"Мы тоже здесь сильно "приподняли" вверх всех кадыровцев. Пастухи с гор — кому они нужны? Для нас – кадыровцы такой яркий пример", — пояснил разведчик, обмен каких пленных оккупантов вызывает нежелательный резонанс в Украине.

Также Буданов развеял фейк о "могуществе" главы Чечни Рамзана Кадырова, который культивируют сами "кадыровцы". Разведчик назвал неправдой информацию о том, что Кадыров влияет на обмены пленными таким образом, чтобы чеченцев меняли в первую очередь.

Читайте также на "Комментариях" - Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

"Как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — пояснил он.

При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".