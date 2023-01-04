Буданов назвал единственную проблему, которая остается в войне с Россией

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россию не следует бояться и назвал единственную проблему, которая остается в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова для издания ABC News.

Руководитель разведки Украины Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

В ходе беседы с американскими журналистами Буданов отметил, что есть несколько сценариев будущего для Российской Федерации, однако общая концепция этого уже известна.

"Не стоит бояться трансформации России. Это пойдет только на пользу всему миру", – говорит в интервью начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Руководитель ГУР МО отмечает, что путинский режим стал посмешищем для всех, ведь российские военные только получают временно оккупированные территории Украины, и ненадолго. Буданов утверждает, что Россия перестала быть военной угрозой для мира, этот миф развеян, однако называет один вопрос, нуждающийся в решении.

"Единственной остающейся проблемой является ядерный арсенал России и неконтролируемый режим", — пишет ABC News опираясь на слова Буданова.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что решением этого вопроса может стать денуклеаризация в Российской Федерации, или альтернативой такому решению будет международный контроль над ядерным арсеналом этой страны.

"Страна-террорист, которая машет ядерной битой на всех и угрожает, не является режимом, который имеет нравственное или политическое право контролировать оружие массового уничтожения", — подытожил Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова руководителя разведки Украины о дате предстоящего наступления украинской армии.

Также "Комментарии" писали о сигнале для России от США.

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