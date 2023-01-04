Буданов назвал единственную проблему, которая остается в войне с Россией

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Slava Kot
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россию не следует бояться и назвал единственную проблему, которая остается в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова для издания ABC News.
Руководитель разведки Украины Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
В ходе беседы с американскими журналистами Буданов отметил, что есть несколько сценариев будущего для Российской Федерации, однако общая концепция этого уже известна.
Руководитель ГУР МО отмечает, что путинский режим стал посмешищем для всех, ведь российские военные только получают временно оккупированные территории Украины, и ненадолго. Буданов утверждает, что Россия перестала быть военной угрозой для мира, этот миф развеян, однако называет один вопрос, нуждающийся в решении.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что решением этого вопроса может стать денуклеаризация в Российской Федерации, или альтернативой такому решению будет международный контроль над ядерным арсеналом этой страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал слова руководителя разведки Украины о дате предстоящего наступления украинской армии.
Также "Комментарии" писали о сигнале для России от США.
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