Буданов дал совет Кадырову: что сказал глава ГУР

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Марьян Ощановский
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров знает, куда и к кому обращаться, если хочет вернуть украинских военнопленных в обмен на снятие санкций США с членов его семьи и имущества. Об этом Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает портал "Комментарии".
Буданов прокомментировал заявление Кадырова о пленных. Фото из открытых источников
Глава ГУР отреагировал на просьбу Кадырова снять американские санкции с его родственников в обмен на украинских пленников. Он назвал странной просьбу руководителя Чечни, которую он почему-то озвучил через медиа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Список пленных он передал прибывшему в столицу республики бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, город Грозный. Свое предложение глава Чечни озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "ни на что не влияющие" абсурдные санкции против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.
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