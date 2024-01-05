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Буданов дал совет Кадырову: что сказал глава ГУР

Буданов ответил на просьбу Кадырова снять санкции с его родственников

5 января 2024, 23:51
Автор:
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Марьян Ощановский
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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров знает, куда и к кому обращаться, если хочет вернуть украинских военнопленных в обмен на снятие санкций США с членов его семьи и имущества. Об этом Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает портал "Комментарии".

Буданов дал совет Кадырову: что сказал глава ГУР

Буданов прокомментировал заявление Кадырова о пленных. Фото из открытых источников

Глава ГУР отреагировал на просьбу Кадырова снять американские санкции с его родственников в обмен на украинских пленников. Он назвал странной просьбу руководителя Чечни, которую он почему-то озвучил через медиа.

"Я вообще очень странно воспринимаю заявления (Рамзана Кадырова – ред.), которые появляются через медиа. Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого нужно выйти. Если не знает, ему подскажут. Но, поверьте мне, он знает, а предлагать через медиа снять санкции третьих стран с его семьи и отдать ему его лошадей, которые, кстати, находятся в другом государстве — это немного странно", — заявил Кирилл Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Список пленных он передал прибывшему в столицу республики бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, город Грозный. Свое предложение глава Чечни озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "ни на что не влияющие" абсурдные санкции против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sYjXh73gKHA
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