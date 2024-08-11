"Бросили как собак на убой": российские пленные из Курской области жалуются на командование РФ

Украинские военные пересекли российскую границу и начали активные бои в Курской области. Благодаря эффекту неожиданности украинские силы смогли захватить десятки, а возможно, и сотни российских военных в плен. На записанном видео пленник срочник жалуется, что их бросили на войне.



Украина захватила в плен россиян в Курской области Фото из открытых источников

В сеть попало видео с российским пленным, который был захвачен во время военной операции в Курской области. Россиянин рассказал, что военное командование РФ бросает срочников в бой с украинскими военными.

"Я попал в плен. Нас просто бросили – не было поддержки. Ничего вообще. Нас генерал Лапин, командующий Курским направлением, просто послал… и до сих пор сюда запихивает таких срочников как я, чтобы мы здесь умирали как собаки, попадали в плен. Ему безразлично на нас", — говорит россиянин.

Пленный из РФ также обратился к матери с призывом проявить активность, чтобы ситуация получила огласку.

"Я призываю всех, чтобы никто сюда не шел. Мама, я призываю тебя, чтобы ты создала общественный резонанс, чтобы ты бегала везде, чтобы ты видео всем показывала. Ты не представляешь, мама, как я хочу домой. Нас бросили без военной подготовки сюда", — добавил российский срочник.

Просмотреть видео с записью пленного россиянина из Курской области можно ниже. На видео присутствует нецензурная лексика.





Россия в панике после украинского нападения. Из-за атаки Украины на Курскую область российские власти приказали эвакуировать жителей. Как сообщают российские СМИ, всего из приграничных районов эвакуировали 76 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия направила жалобу в ООН из-за якобы нарушений прав человека со стороны Украины во время военной операции в Курской области.

Также "Комментарии" писали о самом рискованном решении Зеленского, которое может изменить ход войны в Украине.