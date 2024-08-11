"Бросили как собак на убой": российские пленные из Курской области жалуются на командование РФ

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Slava Kot
Украинские военные пересекли российскую границу и начали активные бои в Курской области. Благодаря эффекту неожиданности украинские силы смогли захватить десятки, а возможно, и сотни российских военных в плен. На записанном видео пленник срочник жалуется, что их бросили на войне.
Украина захватила в плен россиян в Курской области Фото из открытых источников
В сеть попало видео с российским пленным, который был захвачен во время военной операции в Курской области. Россиянин рассказал, что военное командование РФ бросает срочников в бой с украинскими военными.
Пленный из РФ также обратился к матери с призывом проявить активность, чтобы ситуация получила огласку.
Просмотреть видео с записью пленного россиянина из Курской области можно ниже. На видео присутствует нецензурная лексика.
Россия в панике после украинского нападения. Из-за атаки Украины на Курскую область российские власти приказали эвакуировать жителей. Как сообщают российские СМИ, всего из приграничных районов эвакуировали 76 тыс. человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия направила жалобу в ООН из-за якобы нарушений прав человека со стороны Украины во время военной операции в Курской области.
Также "Комментарии" писали о самом рискованном решении Зеленского, которое может изменить ход войны в Украине.
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