Бронирование работников. Стало известно, какую правку отклонил комитет без обсуждений

Как сообщил Игорь Копытин, комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки была отклонена правка о возможности бронирования военнообязанных, которые получают определенную зарплату, а также платят налоги.

Мобилизация в Украине

По словам народного избранника, обсуждение этой правки прошло еще 25 марта. Копытин отметил, что действительно поступали отдельные предложения, касающиеся бронирования лиц, получающих определенную зарплату и уплачивающие налоги. Однако, как добавил народный депутат, подобные предложения были отклонены комитетом даже без обсуждения.

При этом народный избранник подчеркнул, что законопроект о мобилизации преследует цель установления именно справедливой мобилизации. Поэтому привязка бронирования к уровню зарплаты недопустима.

Впрочем, Копытин не исключил, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении авторы этой правки смогут инициировать ее учет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в правительстве предложили предоставлять отсрочку от мобилизации тем работникам, которые зарабатывают не менее 35 000 гривен. При этом против такого новшества категорически выступили даже военные, заявившие, что власти хотят отправить на фронт бедных, в то время как богатые украинцы будут спокойно работать в тылу и наслаждаться жизнью.

Кроме того, сотрудники Генштаба подвергли резкой критике работу оборонного комитета Верховной Рады. Там якобы заявили, что народные избранники увлеклись миссией защиты прав мужчин, уклоняющихся от мобилизации. По их словам, в таком виде, как предлагают народные депутаты, нет смысла выносить законопроект на второе чтение, потому что он не будет выполнять свою роль и не будет способствовать качественному проведению мобилизации.