Бронирование и отсрочка от призыва: Какие изменения внес Кабмин

Украинское правительство обнародовало новый порядок бронирования работников и госслужащих во время военного положения. Соответствующее постановление Кабинета Министров №76 опубликовано на правительственном сайте, пишут "Комментарии".



Новый порядок бронирования

В Украине с начала полномасштабного вторжения России идет мобилизация и военное положение. Мобилизации подлежат люди от 18 до 60 лет. В украинском Минобороны утверждают, что набрали в армию достаточное количество людей и необходимости в новых волнах нет. В ряды ВСУ призывают прежде всего тех, кто имеет опыт участия в боевых действиях.

Согласно изменениям в постановлении от 27 января 2023 года предприятия, принадлежащие к критически важным, выполняют мобилизационные задания или производят товары, работы и услуги для военных, могут забронировать до 50% своих военнообязанных работников сроком до шести месяцев. То есть – отсрочить их призыв на военную службу.

"В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнослужащих может превышать 50%. К предприятиям, учреждениям и организациям топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию", — говорится в постановлении.

Критически важными для экономики считаются и те предприятия, которые подлежат соответствию трем из семи определенных критериев, в частности, если общая сумма уплаченных налогов и других сборов составляет от 1,5 миллиона евро или сумма поступлений превышает 32 миллиона евро.

В этот список относятся также специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи и т.д.

Бронированию подлежит также руководство органов государственной власти и 50% работников таких учреждений, независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Освобождение от службы, уже предоставленные работнику по старой процедуре, действительны в течение того срока, на который они были выданы. В то же время, в случае потери оснований для бронирования (завершение мобилизационного задания, увольнения, расформирования госоргана) документ аннулируется.

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