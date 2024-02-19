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Бронь от мобилизации: как украинцы относятся к избеганию мобилизации за уплату средств в бюджет

Отношение украинцев к броне от мобилизации в Украине. Поддерживают ли украинцы возможность введения механизма экономического бронирования.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Офис президента и инициативная группа в Верховной Раде обсуждают возможные механизмы экономического бронирования от мобилизации в Украине. Таким образом, за уплату определенной суммы в бюджет украинцы могут получить бронь от мобилизации. Портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group выяснил, как к такой инициативе относятся украинцы.

Бронь от мобилизации: как украинцы относятся к избеганию мобилизации за уплату средств в бюджет

Отношение украинцев к броне от мобилизации. Фото из открытых источников

Власти рассматривают два механизма для реализации экономического бронирования. По одному из них бронь от мобилизации будет доступна при уплате налогов от зарплаты не менее 30-35 тыс. гривен. В другом варианте рассматривается ежемесячный платеж 20 тыс. гривен за бронирование человека от мобилизации в Украине. Таким образом, ожидается привлечь в украинский бюджет дополнительно 200-350 млрд гривен, которые можно будет использовать на мобилизацию.

Согласно результатам социологического исследования Active Group, поддерживают экономическое бронирование от мобилизации 13,7% респондентов. Еще 27,1% указали, что выступают скорее за бронь от мобилизации.

22,3% украинцев выбрали вариант скорее против экономического бронирования, а 25,2% указали, что они однозначно против такого варианта избегания мобилизации в Украине.

Бронь от мобилизации: как украинцы относятся к избеганию мобилизации за уплату средств в бюджет - фото 2

Отношение украинцев к экономическому бронированию от мобилизации в Украине. Социологическое исследование Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы в социологическом исследовании назвали минимальные условия, при которых Украина может идти на мирные переговоры по окончании войны с Россией.

Также "Комментарии" писали об административной и уголовной ответственности для уклоняющихся. В чем разница и какое наказание в одном и другом случае ожидает военнообязанного.



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