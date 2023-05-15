Британский офицер: Украина должна победить в этом году, иначе есть риски

Украинские военные. Фото из открытых источников

Бывший главнокомандующий британской армией Ричард Даннатт заявил, что Украина должна победить Россию в этом году, в противном случае рискует потерять поддержку Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

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Во время выступления на Times Radio британский офицер Ричард Даннатт рассказал, что Украине нужно одержать важную победу во время ближайшего контрнаступления.

"Большое контрнаступление, которого мы все ожидаем и к которому готовятся украинцы, еще не началось, но, пожалуй, еще не долго ждать. Если Украина собирается достичь своей заявленной цели – освободить свою территорию от российской оккупации, то в этом году они должны это сделать" , – говорит Даннатт.

Бывший главнокомандующий британской армией отмечает две основные потребности победы Украины в этом году. Первая – это вероятность того, что помощь от союзников может уменьшиться.

"Есть угроза, что поддержка Запада уменьшится. Есть также опасность, что Путин увидит, что время на его стороне, поэтому очень важно, чтобы украинцы действительно осуществили это наступление эффективно в нужное время", — говорит британский офицер.

Другой причиной Ричард Даннатт называет, возможное, резкое падение морального положения в российской армии, что приведет к еще большим поражениям РФ в будущем.

"Если по россиянам будут нанесены решительные удары, существует вероятность того, что российский военный дух может дать трещину, и российская армия может развалиться так, как мы видели вокруг Харькова в сентябре прошлого года", — утверждает Даннатт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил, будет ли Украина атаковать территорию России.

Также "Комментарии" писали об американских истребителях, перехвативших российские самолеты вблизи Аляски.