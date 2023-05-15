Британский офицер: Украина должна победить в этом году, иначе есть риски

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Slava Kot
Украинские военные. Фото из открытых источников
Бывший главнокомандующий британской армией Ричард Даннатт заявил, что Украина должна победить Россию в этом году, в противном случае рискует потерять поддержку Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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Во время выступления на Times Radio британский офицер Ричард Даннатт рассказал, что Украине нужно одержать важную победу во время ближайшего контрнаступления.
Бывший главнокомандующий британской армией отмечает две основные потребности победы Украины в этом году. Первая – это вероятность того, что помощь от союзников может уменьшиться.
Другой причиной Ричард Даннатт называет, возможное, резкое падение морального положения в российской армии, что приведет к еще большим поражениям РФ в будущем.
Также "Комментарии" писали об американских истребителях, перехвативших российские самолеты вблизи Аляски.
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