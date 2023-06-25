Британский генерал предупреждает Украину о новой опасности из Беларуси

Генерал Британии Ричард Даннатт заявил, что Украина должна быть готова к новой опасности со стороны Беларуси, имея в виду нападение наемников Пригожина с севера в Киев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Россия может атаковать Украину из Белоруссии. Фото из открытых источников

Бывший начальник Генерального штаба британской армии Ричард Даннатт предупредил о вероятности атаки российских сил из Белоруссии под руководством Пригожина.

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"Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает определенную обеспокоенность", — говорит Даннатт и добавляет, если Пригожин "удержал вокруг себя эффективную боевую силу, то он снова представляет угрозу" для Киева.

По мнению британского генерала, Россия может использовать Пригожина и его наемников, чтобы попытаться осуществить новую атаку на столицу Украина и захватить ее.

Несмотря на это, Ричард Даннатт считает, что последствия мятежных действий Пригожина будут еще долго ощущаться в России.

"Путин, безусловно, значительно уменьшился. Российские военные... явно находятся в некотором беспорядке", — сказал Даннатт.

Ранее портал "Комментарии" писал о лидере Чечни Рамзане Кадырове, который озвучил свою версию мятежа основателя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который назвал "смертельным ударом" для Путина и его режима из-за последних событий в России. У военных экспертов есть подобные мнения и указывают, что последствия неудачной войны в Украине дестабилизируют Россию и угрожают правлению Путина. Кроме того, действия Лукашенко унизили Путина, а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что президент Беларуси может быть причастен к мятежу Пригожина.