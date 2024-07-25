Британский генерал дал прогноз: за сколько времени Россия может захватить 4 украинских области

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Slava Kot
Командующий британской армией генерал Роли Уокер считает, что России понадобится несколько лет и миллионные потери личного состава, чтобы полностью оккупировать 4 украинских области.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Британский генерал Роли Уокер выступил на конференции по наземным войнам в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) и дал прогноз относительно того, за какое время Россия сможет захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
Командующий британской армией подчеркнул, что хотя Россия получила контроль над Крымом после аннексии в 2014 году, однако остальные четыре области не находятся под ее полной оккупацией. По его словам, у Путина будут значительные проблемы, если он попытается взять под контроль эти регионы.
Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине, по данным Генштаба, Россия потеряла более 550 тыс. военных ранеными и убитыми.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США рассказали, способна ли Россия пойти в масштабное наступление.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на готовность Украины к мирным переговорам с Россией.
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Ігор
сегодня, 14:59
Якийсь нікчеми. Не армія а партизанські утворення. Їм тепер на парадах побэдобэсыя треба по 3-5 зелених бігти червоною площею перед Путіним. Як вони наступають.