Британский генерал дал прогноз: за сколько времени Россия может захватить 4 украинских области

Командующий британской армией генерал Роли Уокер считает, что России понадобится несколько лет и миллионные потери личного состава, чтобы полностью оккупировать 4 украинских области.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Британский генерал Роли Уокер выступил на конференции по наземным войнам в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) и дал прогноз относительно того, за какое время Россия сможет захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Если они будут продолжать так, как есть, россиянам, вероятно, понадобится пять лет, чтобы достичь минимальных целей по четырем областям", — сказал Уокер.

Командующий британской армией подчеркнул, что хотя Россия получила контроль над Крымом после аннексии в 2014 году, однако остальные четыре области не находятся под ее полной оккупацией. По его словам, у Путина будут значительные проблемы, если он попытается взять под контроль эти регионы.

"При нынешних темпах истощения погибших и раненых, это, вероятно, будет означать потери от 1,5 миллиона, чтобы добиться этого, с бесчисленными миллиардами потерянного оборудования. У России есть другие проблемы, чем потерять лучшую часть с 1,5 до 1,8 миллиона людей ради оккупации части Украины", – говорит британский генерал.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине, по данным Генштаба, Россия потеряла более 550 тыс. военных ранеными и убитыми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США рассказали, способна ли Россия пойти в масштабное наступление.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на готовность Украины к мирным переговорам с Россией.



