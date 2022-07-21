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Британские ЗРК уже защищают небо Украины: о какой технике речь

Великобритания отправила в Украину уже 6 единиц зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM

сегодня, 17:49
Автор:

Денис
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Британские ЗРК Stormer HVM уже защищают украинское небо. Об этом сообщает Милитарный, ссылаясь на заявление Британского Министерства обороны. 

Британские ЗРК уже защищают небо Украины: о какой технике речь

Stormer HVM. Фото - Милитарный

Сообщается, что Великобритания отправила в Украину уже 6 единиц зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM. Также были поставлены сотни ракет Starstreak для этих ЗРК.

Отмечается, что впервые о намерении предоставить Украине британские средства ПВО министр обороны Бен Уоллес заявил 25 апреля.

Для справки: Stormer HVM (High Velocity Missile) – ЗРК малой дальности. Представляет собой пусковую установку ракет Starstreak или Martlet LMM с 8 контейнерами, установленную на бронированную гусеничную платформу Stormer. Предназначен для уничтожения вертолетов и летящих на малых высотах самолетов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Лукашенко заявил, что сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях" (ВИДЕО). Лукашенко в очередной раз решил раздавать свои "ценные" советы Украине. 

Читайте также о том, что жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО). Кремль устраивает агитацию среди украинцев, проживающих в оккупации, намекая, что "референдума" не избежать. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что невиданный скачок доллара и стабильность евро: кто на этом заработает и как. Эксперты объяснили, почему к решению НБУ стремительно поднять курс доллара в Украине очень много вопросов. 

Также "Комментарии" информировали о том, что на черном рынке курс уже лихорадит: что заставило НБУ разморозить курс – почему может начаться паника. Теперь один доллар в нашей стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривен. 



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Источник: https://mil.in.ua/uk/news/brytanski-zrk-stormer-hvm-vzhe-zahyshhayut-ukrayinske-nebo-mo-velykobrytaniyi/
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