Британские ЗРК уже защищают небо Украины: о какой технике речь

Британские ЗРК Stormer HVM уже защищают украинское небо. Об этом сообщает Милитарный, ссылаясь на заявление Британского Министерства обороны.

Stormer HVM. Фото - Милитарный

Сообщается, что Великобритания отправила в Украину уже 6 единиц зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM. Также были поставлены сотни ракет Starstreak для этих ЗРК.

Отмечается, что впервые о намерении предоставить Украине британские средства ПВО министр обороны Бен Уоллес заявил 25 апреля.

Для справки: Stormer HVM (High Velocity Missile) – ЗРК малой дальности. Представляет собой пусковую установку ракет Starstreak или Martlet LMM с 8 контейнерами, установленную на бронированную гусеничную платформу Stormer. Предназначен для уничтожения вертолетов и летящих на малых высотах самолетов.

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