Британские СМИ узнали, когда Украина уничтожит Крымский мост

Украинская разведка считает, что третий масштабный обстрел Керченского моста, соединяющего Россию и оккупированный Крым, состоится в первой половине 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Удар по Крымскому мосту. Фото из открытых источников

Издание ссылается на слова анонимного представителя Главного управления разведки, указавшего на временные рамки уничтожения Крымского моста.

"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", – заявил представитель ГУР.

По его словам, глава ГУР Кирилл Буданов получил "большинство средств для реализации этой цели". Кроме того, такая операция подлежит одобренному плану Владимира Зеленского по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.

Напомним, ранее Крымский мост уже дважды попадал под удары. Первый раз это произошло в октябре 2022 года. Тогда на Крымском мосту взорвался грузовик, который по словам России был запакован взрывчаткой. В результате взрывов несколько пролетов моста были разрушены.

Вторая атака на Крымский мост произошла в июле прошлого года. Тогда налет морских беспилотников нанес повреждения на участке железнодорожных путей, активно применяемом россиянами для отправки войск и военного груза в Крым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина успешно проводит операции в Черном море и вблизи Крыма, где интенсивно уничтожает российские корабли. В частности последняя атака произошла в 20 числах марта, когда украинские войска атаковали два российских корабля.

Также "Комментарии" писали, что россияне взволнованы ударами украинских беспилотников по территории России.