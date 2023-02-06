Британская разведка: в Москве выдумали еще один способ оправдать оккупацию части Украины

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Кравцев Сергей
В Кремле намерены продолжать насаждать пропаганду "русского мира" на оккупированных территориях. С помощью фейковых "выборов" россияне хотят легализовать захват части Украины. Об этом сообщает порта "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Валентина Матвиенко. Фото: Getty Images
Как отмечается в отчете, 1 февраля 2023 года председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы пройдут на аннексированных территориях Украины 10 сентября 2023 года.
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Британские эксперты считают, что проведение "выборов" следует за продолжающимися усилиями по "русификации" захваченных территорий, которые включают изменение систем образования, связи и транспорта.
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