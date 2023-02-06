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Британская разведка: в Москве выдумали еще один способ оправдать оккупацию части Украины

Российские захватчики хотят продолжать русификацию оккупированных территорий

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле намерены продолжать насаждать пропаганду "русского мира" на оккупированных территориях. С помощью фейковых "выборов" россияне хотят легализовать захват части Украины. Об этом сообщает порта "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка: в Москве выдумали еще один способ оправдать оккупацию части Украины

Валентина Матвиенко. Фото: Getty Images

Как отмечается в отчете, 1 февраля 2023 года председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы пройдут на аннексированных территориях Украины 10 сентября 2023 года.


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"Включение выборов в тот же день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление руководства представить территории как неотъемлемые части федерации", — отмечается в сводке.

Британские эксперты считают, что проведение "выборов" следует за продолжающимися усилиями по "русификации" захваченных территорий, которые включают изменение систем образования, связи и транспорта.                                                                                                        

"Несмотря на то, что в России избирателям больше не доступен значимый демократический выбор даже на региональных выборах, лидеры, скорее всего, выдвинут аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", — считают в британской разведке.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1622489462801420288
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