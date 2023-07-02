Британская разведка указывает на серьезные беспокойства в России из-за войны в Украине

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Slava Kot
Разведка Великобритании проанализировала отмену крупнейшего авиационного шоу МАКС в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.
Российские самолеты на авиашоу МАКС. Фото из открытых источников
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Международное авиашоу МАКС, являющееся основным фактором для привлечения инвестиций в российскую гражданскую и военную авиацию, было перенесено на следующий год. Британская разведка объясняет это страхом России перед очередными атаками дронов, а также репутационными потерями, если на организованное шоу приедет гораздо меньше международных делегаций.
Таким образом, авиашоу МАКС, которое должно было состояться на подмосковном аэропорту с 25 по 30 июля, перенесли впервые за его 30-летнюю историю. В заявлении авиасалона указано, что Международный авиационно-космический салон должен пройти в 2024 году.
Разведка Великобритании объясняет, что война и западные санкции очень сильно повлияли на развитие и функционирование аэрокосмического сообщества РФ. Кроме того, высококвалифицированные специалисты аэрокосмической отрасли призывают служить пехотой в собственном подразделении космического российского агентства "Роскосмос".
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