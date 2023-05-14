Британская разведка сомневается в боеспособности армии России защититься от контрнаступления ВСУ

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет своей разведки. В нем британцы высказали свои наблюдения по поводу плохо обученных резервистов, которые не смогут держать всю линию фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Украинский военный. Фото из открытых источников

Британская разведка указывает, что Объединенная группировка российских войск в Украине организована так же, как и во время вторжения, которое произошло 446 дней назад. Эта часть русской армии состоит из более 200 тыс. военнослужащих, собранных в 70 полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

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Несмотря на сохранение количества группировок, разведка Британии указывает, что теперь армия имеет худшую технику и состоит из менее профессиональных солдат.

"Теперь силы преимущественно состоят из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше полагаются на устаревшее оборудование, причем многим их подразделениям значительно не хватает. Они регулярно проводят только очень простые операции на основе пехоты", — пишет британская разведка.

Ранее профессиональные военные РФ были оснащены более современными средствами, проходили постоянные тренировки и прибегали к сложным военным операциям.

Таким образом, британцы выразили сомнения в боеспособности армии России защититься от украинского контрнаступления.

"Важнее всего то, что маловероятно, что Объединенные группировки российских войск в Украине смогли создать большой, дееспособный, мобильный резерв для ответа на новые операционные вызовы. Вряд ли это будет сила, которая сможет эффективно защищаться вдоль 1200-километровой линии фронта в условиях стресса ", — анализирует б ританская разведка .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль угрожающе отреагировал на прибытие в Украину нового дальнобойного оружия.

Также "Комментарии" писали об информации из российских соцсетей об убийстве Залужного. В ВСУ опровергли фейки.