Британская разведка рассказали, с какой дилеммой на юге столкнулись оккупанты

С начала июля 2023 года наблюдается усиление боевых действий в низовьях Днепра на территории Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские аналитики обращают внимание, что помимо интенсивных боев на восточном берегу вокруг украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, подразделения российских оккупантов и украинских войск также ведут бои за острова в дельте Днепра.

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Отмечается, что обе стороны используют небольшие быстрые моторные лодки, а Украина успешно применила тактические односторонние ударные беспилотники, чтобы уничтожить несколько российских лодок.

"Перед Россией стоит дилемма: отвечать ли на эти угрозы усилением Днепровской группы войск за счет растянутых частей, противостоящих украинскому контрнаступлению в Запорожской области", — отметили в британской разведке.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



