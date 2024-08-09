Российские сухопутные войска продолжают наступательные операции на различных участках фронта, добиваясь тактических успехов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Основное внимание российских войск сосредоточено в центральной части Донецкой области, где недавние успехи привели к тому, что город Покровск оказался примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

Покровск является ключевым логистическим узлом, поддерживающим украинские операции в этом регионе.

Кроме того, Россия продолжает укреплять позиции в оспариваемом городе Нью-Йорк, что угрожает соседнему городу Торецк.

Британская разведка считает, что российские войска продолжают полагаться на дорогостоящие наступления с использованием пехоты для постепенного продвижения на украинскую территорию.

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Также издание "Комментарии" сообщало – за последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня – с более 1262 человек в сутки в мае – до 1140 человек в июле 2024 года. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Британские специалисты отмечают, несмотря на это снижение, последние три месяца отметились наибольшими потерями для российских войск с февраля 2022 года, согласно отчетам украинского Генерального штаба.



