За последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня – с более 1262 человек в сутки в мае – до 1140 человек в июле 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, несмотря на это снижение, последние три месяца отметились наибольшими потерями для российских войск с февраля 2022 года, согласно отчетам украинского Генерального штаба.

Уменьшение среднесуточного показателя, вероятно, свидетельствует о том, что российские войска консолидируют позиции на харьковском направлении. Хотя этот новый подход увеличил давление на фронте, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки уменьшает способность России использовать любые тактические успехи для достижения более широких оперативных преимуществ.

Уровень потерь российских войск, вероятно, будет продолжать в среднем превышать 1000 человек в день в течение августа 2024 года, поскольку Россия продолжает наступательные операции на широком фронте от Харькова на севере до Роботино на юге Украины.

В конце июля британская разведка прогнозировала, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели, несмотря на ограниченную общую оперативную способность.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка сообщала, что в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области.

"Сухопутные войска уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровск", — говорится в сводке.

По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север в город Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.



