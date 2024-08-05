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Британская разведка узнала, что теперь ждет мигрантов в РФ за отказ отправиться на войну

В России начали преследовать мигрантов с целью их привлечения в армию

сегодня, 14:30
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Кравцев Сергей

31 июля Госдума РФ утвердила законопроект, предусматривающий лишение гражданства натурализованных граждан в случае их неявки на военную службу. Соавтором законопроекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, что свидетельствует о поддержке этой инициативы Кремлем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка узнала, что теперь ждет мигрантов в РФ за отказ отправиться на войну

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британская разведка считает, что после подписания закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, будут ограниченными.

Тем не менее независимые российские СМИ продолжают сообщать о преследовании мигрантов правоохранительными органами, в том числе с целью их привлечения в армию. Новый закон предоставляет еще одну форму правового принуждения в этом отношении.

Этот закон также следует рассматривать в контексте растущих антимигрантских настроений, разжигаемых некоторыми членами российского правительства, особенно в отношении выходцев из Центральной Азии.

"Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, вероятно, как часть попытки создать дополнительные источники легитимности правительства перед лицом больших потерь и снижения уровня жизни", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — за последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня – с более 1262 человек в сутки в мае – до 1140 человек в июле 2024 года. Об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Британские специалисты отмечают, несмотря на это снижение, последние три месяца отметились наибольшими потерями для российских войск с февраля 2022 года, согласно отчетам украинского Генерального штаба.



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