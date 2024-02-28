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Британская разведка рассказала о важной потере Кремля после вторжения в Украину

Британские эксперты считают, что Кремль потерял влияние на страны бывшего СССР, которое выстраивал все предыдущие годы

сегодня, 13:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Война против Украины способствовала существенному изменению отношений России со странами бывшего Советского Союза. С февраля 2022 года, несмотря на различия между странами, общее влияние России на ближайших соседей снизилось. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка рассказала о важной потере Кремля после вторжения в Украину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, Россия почти наверняка продолжает рассматривать сохранение своего влияния в этих странах как приоритет внешней политики, имеющий решающее значение для внутренней безопасности и экономики.

По информации британской разведки, ресурсы, которые Россия выделила на Украину, и ее неспособность добиться военного прорыва поставили под сомнение традиционную позицию России как гаранта региональной безопасности. Нарушение Россией суверенитета Украины повысило вероятность угрозы безопасности со стороны самой России. Спад российской экономики и риск вторичных санкций усилили обеспокоенность по поводу экономической зависимости от России.

В ответ на эти тенденции государства бывшего Советского Союза активизировали усилия по диверсификации своих экономических, политических отношений и отношений в области безопасности, чтобы уменьшить свою зависимость от России.

"Хотя Россия сохраняет значительное присутствие, как открытое, так и скрытое, в регионе, способность Кремля достигать своих целей и задач почти наверняка значительно снизилась за последние два года", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — что произошло с Украиной после побед в 2022 году: куда повернет война.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1762770093967040760
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