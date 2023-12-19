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Британцы сделали анализ использования российских ракет "Кинжал" по Украине

Разведка Великобритании объяснила, почему дебют российской современной ракеты "Кинжал" можно назвать неоднозначным на войне в Украине.

сегодня, 11:42
Автор:
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Slava Kot
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Британская разведка в ежедневном отчете о войне в Украине проанализировала ракету "Кинжал", которую Путин назвал одним из нескольких видов "супероружия" России. Британские аналитики считают, что она оказалась менее эффективной, чем заявлял президент России.

Британцы сделали анализ использования российских ракет "Кинжал" по Украине

Ракета "Кинжал" прикреплена к самолету. Фото из открытых источников

Британская разведка указывает, что Россия долгое время не использовала ракеты "Кинжал" для ударов по Украине. Начиная с августа 2023 года, российские войска, вероятно, запустили лишь одну ракету в декабре этого года.

Путин в 2018 году объявил, что ракета "Кинжал" — это один из шести видов "супероружия", которые имеет Россия в своем арсенале. "Кинжал" был разработан как базовая ракета для российской армии в будущем. А в войне в Украине ракета должна была применяться для хорошо защищенных и ценных целей. Несмотря на это, британская разведка отметила, что российская ракета оказалась не столь эффективной.

"Ракета "Кинжал" почти наверняка имела неоднозначный боевой дебют. Многие ее запуски, вероятно, не попали в цель. Кроме того, Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы", — отмечает разведка Британии в Twitter.

"Кинжал" – это российская аэробалистическая ракета, которая имеет возможность нести ядерную боеголовку. Запуск ракеты производится в воздухе с самолетов МиГ-31К и Ту-22М3М. В заявленных характеристиках "Кинжал" весит 4,3 тонны, развивает скорость до 14,6 тыс. км/ч и может поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал рассказал о тревожной ситуации на фронте, которую назвал очень большой проблемой.

Также "Комментарии" писали о Путине, который сообщил, есть ли у России желание воевать с НАТО.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1737006369692148045
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