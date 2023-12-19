Британцы сделали анализ использования российских ракет "Кинжал" по Украине

Британская разведка в ежедневном отчете о войне в Украине проанализировала ракету "Кинжал", которую Путин назвал одним из нескольких видов "супероружия" России. Британские аналитики считают, что она оказалась менее эффективной, чем заявлял президент России.

Ракета "Кинжал" прикреплена к самолету. Фото из открытых источников

Британская разведка указывает, что Россия долгое время не использовала ракеты "Кинжал" для ударов по Украине. Начиная с августа 2023 года, российские войска, вероятно, запустили лишь одну ракету в декабре этого года.

Путин в 2018 году объявил, что ракета "Кинжал" — это один из шести видов "супероружия", которые имеет Россия в своем арсенале. "Кинжал" был разработан как базовая ракета для российской армии в будущем. А в войне в Украине ракета должна была применяться для хорошо защищенных и ценных целей. Несмотря на это, британская разведка отметила, что российская ракета оказалась не столь эффективной.

Twitter. "Ракета "Кинжал" почти наверняка имела неоднозначный боевой дебют. Многие ее запуски, вероятно, не попали в цель. Кроме того, Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы", — отмечает разведка Британии в

"Кинжал" – это российская аэробалистическая ракета, которая имеет возможность нести ядерную боеголовку. Запуск ракеты производится в воздухе с самолетов МиГ-31К и Ту-22М3М. В заявленных характеристиках "Кинжал" весит 4,3 тонны, развивает скорость до 14,6 тыс. км/ч и может поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал рассказал о тревожной ситуации на фронте, которую назвал очень большой проблемой.

Также "Комментарии" писали о Путине, который сообщил, есть ли у России желание воевать с НАТО.