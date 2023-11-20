Британская разведка рассказала, чем недовольны родные оккупантов

Большинство российских военных, которых путинский режим отправляет на войну в Украину используются без ротации. Это очень сильно беспокоит, как самих оккупантов, так и их родных и близких. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские специалисты обратили внимание на то, что 7 ноября 2023 года жены российских солдат провели, по всей видимости, первую публичную уличную акцию протеста в Москве с момента вторжения РФ в Украину.

В сообщении говорится, что протестующие собрались в центре на Театральной площади и развернули плакаты с требованием забрать их близких, участвующих в агрессии РФ против Украины, подальше от линии фронта. Полиция разогнала митинг за считанные минуты, но требования протестующих остаются неизменными.

Аналитики обращают внимание, что с февраля 2022 года в соцсетях ежедневно распространяют примеры того, как российские жены и матери обращаются с протестами против условий службы своих близких.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин в очередной раз попытался оправдать нападение на Украину тем, что якобы "сыграли социальные настроения и чувство идентичности жителей спорных территорий". Он также уверяет, что до 2014 года якобы не верил в возможность "такого конфликта между Россией и Украиной". Тем временем, Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупреждают, что, если война в Украине будет заморожена, РФ сможет подготовить свои сухопутные силы для атаки по странам НАТО через пять лет. Путин же продолжает корчить из себя миротворца и рвется принять участие 22 ноября в виртуальном саммите G20, организатором которого являются власти Индии. Есть ли у Путина шансы переломить западное мнение касательно российско-украинской войны? Может ли сыграть свою роль потепление американо-китайских отношений после встречи 15 ноября Джо Байдена и Си Цзиньпина? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



