Разведка Великобритании сообщила, что за последние две недели Российская Федерация понесла наибольшее количество потерь личного состава с начала первых недель вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter разведки Британии.

Уничтожена техника армии РФ. Фото из открытых источников

Украинские войска продолжают уничтожать российских кафиров, кроме того, согласно данным Генштаба ВСУ, Украинцы это делают настолько удачно, что такой динамики не прослеживалось с начала первой недели войны.

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За последние недели Генштаб ВСУ публиковал несколько раз информацию о том, что было ликвидировано более 1000 российских военных за сутки, а средний показатель снижения врагов Украины составляет 824 солдата армии РФ за один день.

"За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели вторжения в Украину", — сообщает разведка Британии.

Вероятной причиной столь значительных потерь британская разведка называет сразу несколько факторов: недостаток обученного персонала, плохая координация и отсутствуют ресурсы армии РФ, особенно в направлении Угледара и Бахмута. Отметим, что общие казни личного состава армии Российской Федерации в Украине превысили 137 человек, по данным Генштаба ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал рассказал о рецепте скорой победы для Украины. По мнению Бена Ходжеса, Запад должен предоставить Украине истребители для борьбы с российской агрессией.

Также "Комментарии" писали о генерале сухопутных войск, который объясняет, что будут делать россияне перед новым наступлением на востоке Украины.