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Британская разведка оценила способность России добиться нового прорыва: названо направление

В Британии считают, что россияне хотят создать буферную зону вокруг Луганской области

сегодня, 10:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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За последние две недели российские войска значительное усилили свои наступательные операции. Основной удар россияне решили сделать на направлении Купянск-Лиман. Однако добиться прорыва вряд ли удастся. Как передает портал "Комментарии", таким прогнозом поделились британские аналитики в традиционном отчете военных действий в Украине в Twitter.

Британская разведка оценила способность России добиться нового прорыва: названо направление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как говорится в отчете, Россия в несколько раз увеличила количество обстрелов, а подразделения российских 6-й и 25-й общевойсковых армий и 1-й гвардейской танковой армии провели атаки, но с ограниченным успехом.


"Весьма вероятно, что эта деятельность является частью продолжающегося российского наступления, ведущегося по нескольким направлениям на востоке Украины", — считают в британской разведке.

По данным аналитиков, задача Сухопутных войск РФ на направлении Купянск-Лиман, скорее всего, состоит в продвижении на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области. Но ВСУ крепко держат оборону, не позволяя россиянам продвигаться вперед. Именно поэтому очень мало шансов, что россиянам удастся добиться крупного оперативного прорыва, констатируют в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" – россияне в последнюю неделю резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1714517813665112349
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