Британская разведка объяснила, почему авиация РФ не чувствует себя в безопасности в Черном море

Пилоты российских бомбардировщиков опасаются быть сбитыми в Черном море. Поэтому они в спешке направляют ракеты на ложные цели и как можно скорее покидают район. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Авиация. Фото: из открытых источников

В сводке британской разведки отмечается, торговое судно Aya было поражено ракетой в Черном море 11 сентября, когда оно шло на юг из Одессы в Египет, загруженное 26 тысячами тонн зерна. Британские разведчики практически на 100% уверены, что ракета была противокорабельной ракетой AS-4 KITCHEN (Х-22), запущенной российским бомбардировщиком Ту-22М3, который в то время действовал в этом районе.

Британские разведчики допускают, что отсутствие детонации позволило избежать катастрофических повреждений.

"Маловероятно, что судно Aya было предполагаемой целью для этого удара и, вероятно, было поражено из-за плохих процедур наведения российскими пилотами, использовавшими устаревший боеприпас. Россия регулярно атаковала цели вдоль черноморского побережья Украины, включая остров Змеиный, пытаясь нарушить экспортную деятельность и ухудшить любые военные активы в этом районе", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, после потери Ту-22М3 в апреле 2024 года Москва стала более осторожной в своих ударных операциях в Черном море. В Минобороны Британии допускают, что этот инцидент произошел из-за того, что российские пилоты в спешке неверно идентифицировали корабль Aya как свою цель, желая покинуть район сразу после запуска из-за страха быть атакованными украинской ракетой земля-воздух.

"Ракета Х-22 постоянно не справлялась с поставленной задачей в конфликте в Украине. Запуск сверхзвуковой крылатой ракеты по неверному курсу по вероятной ошибочной цели в международных водах демонстрирует крайне плохую и безответственную практику авиации", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ в Волчанске пошли вперед: британская разведка назвала причину успехов наших воинов.



