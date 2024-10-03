Британская разведка объяснила, почему авиация РФ не чувствует себя в безопасности в Черном море

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Кравцев Сергей
Пилоты российских бомбардировщиков опасаются быть сбитыми в Черном море. Поэтому они в спешке направляют ракеты на ложные цели и как можно скорее покидают район. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Авиация. Фото: из открытых источников
В сводке британской разведки отмечается, торговое судно Aya было поражено ракетой в Черном море 11 сентября, когда оно шло на юг из Одессы в Египет, загруженное 26 тысячами тонн зерна. Британские разведчики практически на 100% уверены, что ракета была противокорабельной ракетой AS-4 KITCHEN (Х-22), запущенной российским бомбардировщиком Ту-22М3, который в то время действовал в этом районе.
Британские разведчики допускают, что отсутствие детонации позволило избежать катастрофических повреждений.
По данным британской разведки, после потери Ту-22М3 в апреле 2024 года Москва стала более осторожной в своих ударных операциях в Черном море. В Минобороны Британии допускают, что этот инцидент произошел из-за того, что российские пилоты в спешке неверно идентифицировали корабль Aya как свою цель, желая покинуть район сразу после запуска из-за страха быть атакованными украинской ракетой земля-воздух.
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