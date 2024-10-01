ВСУ в Волчанске пошли вперед: британская разведка назвала причину успехов наших воинов

Российскому командованию пришлось отвести силы из района Волчанска для поддержки операций в Курской области, где ВСУ в ходе молниеносной операции взяли под контроль выступ российской территории в августе 2024 года. Это сократило возможности российских войск в районе Волчанска. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что бои за Волчанск продолжаются с мая 2024 года, когда российские оккупанты начали наступательную операцию в Харьковской области, вероятно, чтобы создать "буферную зону" для сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода.

По информации британской разведки, это привело к тому, что Волчанск (в 5 км к югу от границы Украины и России) стал городом, за который ведутся ожесточенные бои, и обе стороны стремятся вытеснить друг друга из этого района.

В конце сентября 2024 года украинские силы отбили и очистили Волчанский агрегатный завод, который завод служил опорным пунктом России, позволяя проводить тактические операции на реке Волча.

"Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, что украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы оттеснить российские войска к границе Украины и России", — отмечают в Минобороны Британии.

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