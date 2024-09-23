Во время наступления приоритетным для противника остается Покровское направление в Донецкой области. Но россияне успешно наступают также на Харьковщине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Российские военные. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

"Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его в качестве естественного оборонительного барьера и создать условия для будущих операций", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на Покровске на востоке Украины. Россия, скорее всего, заняла города Гродовка, к востоку от Покровска, и Украинск, к югу от города. Российские войска остаются примерно в 8 км от Покровска.

"Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар по складу боеприпасов в Торопце Тверской области повлек мощный взрыв. Он был эквивалентен небольшому землетрясению. Об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в X (Twitter).

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Путин решил увеличить армию: британская разведка навала настоящую причину.

Ранее "Комментарии" писали – полномасштабная война против Украины довольно дорого обходится для России, особенно с точки зрения личного состава. С начала полномасштабного вторжения Россия, вероятно, потеряла 610 тысяч человек (убитых и раненых). Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).



