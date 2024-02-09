Британская разведка объяснила, почему аварий на военных заводах РФ станет еще больше

Аналитики британской разведки проанализировала недавние взрывы на промышленных объектах России и прогнозируют увеличение аварий из-за давления Кремля относительно наращивания объемов военно-промышленного производства для поддержки войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Минобороны Великобритании.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Эксперты обратили внимание на недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска, что в центральной России, который используется для производства ряда баллистических ракет, в частности "Искандер", которые регулярно используются против Украины.

"Сначала предполагали, что взрыв произошел из-за ошибки рабочего, но позже российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей", — говорится в обзоре.

Маловероятно, указывает разведка, что украинские беспилотники были причастны к взрыву, учитывая расстояние в 1200 км от Украины. Кроме того, добавляют в ведомстве, не было сообщений о подобных атаках в этом районе.

Как утверждают аналитики, существует реальная вероятность того, что взрыв на заводе в Ижевске произошел из-за небрежного обращения и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов.

"Это по меньшей мере пятый непонятный взрыв на военно-промышленном заводе за последние четыре месяца. Предыдущие взрывы произошли на химическом заводе "Каменский" под Ростовом 15 января 2024 года, Челябинском танковом заводе 26 ноября 2023 года, а также на заводах по производству пороха и боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и Соликамске 31 октября 2023 года", – отметили в Минобороны Британии.

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