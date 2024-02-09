Британская разведка объяснила, почему аварий на военных заводах РФ станет еще больше

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Кравцев Сергей
Аналитики британской разведки проанализировала недавние взрывы на промышленных объектах России и прогнозируют увеличение аварий из-за давления Кремля относительно наращивания объемов военно-промышленного производства для поддержки войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Минобороны Великобритании.
Взрывы. Фото: из открытых источников
Эксперты обратили внимание на недавние сообщения о взрыве на военном заводе вблизи Ижевска, что в центральной России, который используется для производства ряда баллистических ракет, в частности "Искандер", которые регулярно используются против Украины.
Маловероятно, указывает разведка, что украинские беспилотники были причастны к взрыву, учитывая расстояние в 1200 км от Украины. Кроме того, добавляют в ведомстве, не было сообщений о подобных атаках в этом районе.
Как утверждают аналитики, существует реальная вероятность того, что взрыв на заводе в Ижевске произошел из-за небрежного обращения и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов.
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