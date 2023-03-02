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Британская разведка обратила внимание на фактор, который даст преимущество ВСУ

Разведка Британии указала на дополнительный фактор для ВСУ, который может предпочесть защиту Бахмута.

сегодня, 12:41
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Автор:

Slava Kot

Разведка Британии обратила внимание на весеннюю оттепель, которая может помочь Вооруженным силам Украины защищать Бахмут и окружающие регионы. Российская тяжелая техника не сможет двигаться по созданному бездорожью из-за повышения температуры и таяния снега. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка обратила внимание на фактор, который даст преимущество ВСУ

Украинский военный в Бахмуте. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам погоды, до конца марта на востоке Украины будет наблюдаться период оттепели. С ночи температура повышается, замерзшая почва тает и создаются условия бездорожья. Температура теплее среднегодовых показателей весной в Украине.


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"Повышение температуры сейчас создает бездорожье, ограничивающее движение по пересеченной местности. Это обеспечивает определенное военное преимущество обороняющимся силам", — сообщает разведка Британии.

Таким образом созданная грязи усложнит движение российской тяжелой бронетехники по образовавшемуся бездорожью, особенно это касается Бахмута, где военная техника уже разрушила почву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте. Боец говорит, что сейчас там гораздо хуже по всем направлениям, чем официально сообщают. Несмотря на это, военный заверил, что Вооруженные силы Украины будут оборонять Бахмут до конца, понимая, что это делается для будущего контрнаступления украинских сил.

Также "Комментарии" писали, что вблизи Угледара произошло крупнейшее танковое сражение в Украине, которое стало сильным поражением для россиян. Военные сообщают об уничтожении 130 танков и БТРов.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1631179745516830720
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