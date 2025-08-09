Британская разведка обновила данные: сколько территории Украины РФ захватила в июле

Российские оккупационные войска в июле с высокой вероятностью продвинулись на 500-550 кв. км украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует анализ британской разведки.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Британские разведчики отмечают, аналогичный объём территории РФ захватила и в июне. Основные боевые действия велись в Донецкой области – на северо-восток и юго-запад от Покровска, где оккупанты пытаются взять в кольцо город и проводят давление на другие логистические маршруты.

"РСВ захватили аналогичную территорию Украины в июне 2025 года, после ежемесячного увеличения с марта 2025 года. РСВ продолжали тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска", – говорится в анализе.

Намного лучше для Украины выглядит картина в Сумской области, куда активно пытались прорываться российские войска. За последние две недели оккупанты не имели заметных успехов. Постоянные потери и украинские контрнаступления, с большой вероятностью, сорвали планы Москвы по созданию там буферной зоны, отметили в британской разведке.

Читайте также на портале "Комментарии" - потери российских оккупационных войск в войне против Украины в июле 2025 года снизились до самого низкого уровня с апреля 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в X.

Британские разведчики выяснили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери России достигли 1,05 миллиона (убитыми и ранеными). С начала 2025 года эти потери составили 260 тысяч человек.

Также издание "Комментарии" сообщало – в разведке насторожили планами россиян относительно массового запуска ударных дронов.



