logo

BTC/USD

114671

ETH/USD

3660.26

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

48.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британская разведка раскрыла данные о потерях РФ: что произошло впервые за последние 15 месяцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Британская разведка раскрыла данные о потерях РФ: что произошло впервые за последние 15 месяцев

Разведка Британии зафиксировала, что потери России на фронте упали до минимума с весны прошлого года

5 августа 2025, 13:15 comments1133
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Потери российских оккупационных войск в войне против Украины в июле 2025 года снизились до самого низкого уровня с апреля 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в X.

Британская разведка раскрыла данные о потерях РФ: что произошло впервые за последние 15 месяцев

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Британские разведчики выяснили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери России достигли 1,05 миллиона (убитыми и ранеными). С начала 2025 года эти потери составили 260 тысяч человек.

Среднесуточные потери российских войск в июле составили около 1 072 человек, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины. С марта 2025 года уровень потерь постепенно снижается. Показатель июля стал самым низким за последние 15 месяцев.

В разведке отмечают, что уменьшение потерь произошло на фоне сохранения высокого темпа российских атак по всей линии фронта. При этом Россия продолжает медленно продвигаться на Донбассе.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская захватническая армия пытается атаковать на Сумском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины контратаковали неподалеку Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в июле украинские защитники уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", — сообщил главнокомандующий ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1952652176704111038
Теги:

Новости

Все новости