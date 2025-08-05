Британская разведка раскрыла данные о потерях РФ: что произошло впервые за последние 15 месяцев

Потери российских оккупационных войск в войне против Украины в июле 2025 года снизились до самого низкого уровня с апреля 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в X.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Британские разведчики выяснили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери России достигли 1,05 миллиона (убитыми и ранеными). С начала 2025 года эти потери составили 260 тысяч человек.

Среднесуточные потери российских войск в июле составили около 1 072 человек, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины. С марта 2025 года уровень потерь постепенно снижается. Показатель июля стал самым низким за последние 15 месяцев.

В разведке отмечают, что уменьшение потерь произошло на фоне сохранения высокого темпа российских атак по всей линии фронта. При этом Россия продолжает медленно продвигаться на Донбассе.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская захватническая армия пытается атаковать на Сумском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины контратаковали неподалеку Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в июле украинские защитники уничтожили более 33 тысяч российских оккупантов. Несмотря на изнурительные бои, защитники продолжают неустанно держать оборону и уничтожать врага. Об этом у себя в Facebook заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Украинские воины неустанно уничтожают врага, приближая справедливый мир для Украины", — сообщил главнокомандующий ВСУ.



