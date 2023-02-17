Британская разведка обнародовала потери армии РФ

По информации разведки Великобритании потери Российской Федерации убитыми и ранеными составляют 175-200 тыс. военных, в том числе сюда включены потери из частных военных компаний. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка назвала потери армии РФ. Фото из открытых источников

Британская разведка считает, что армия РФ понесла значительные потери личного состава – 175-200 тыс. военных, из них 40-60 тыс. убитыми. Сообщается, что потери России выросли с сентября 2022 года, именно тогда, когда в РФ была объявлена "долевая мобилизация".

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"По современным стандартам эти цифры свидетельствуют о высоком соотношении погибших личного состава к раненым. Почти наверняка это связано с очень плохим медицинским обеспечением большинства сил", — утверждает британская разведка.

По информации разведки Великобритании, большинство потерь российская армия получила в результате украинских ударов артиллерией. Также британская служба считает, что частная военная компания Пригожина, привлекающая к военным действиям осужденных из российских понесла 50% потерь личного состава.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины уничтожили опасную российскую военную технику – систему залпового огня ТОС-1А "Солнепок". Соответствующее видео обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ нанесли мощный удар и впервые уничтожили российскую систему РЭБ "Палантин" с помощью ракеты Excalibur. Это новая российская техника, которая поступила на вооружение в 2019 году и препятствовала работе украинских беспилотников.