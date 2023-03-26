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Британская разведка назвала основные цели дронов, которые Россия снова начала покупать у Ирана

Разведка Великобритании считает, что Россия возобновила регулярные покупки иранских беспилотников.

сегодня, 10:50
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Автор:

Slava Kot

По источникам разведки Британии Россия начала регулярно покупать иранские дроны. Об этом свидетельствуют постоянные запуски беспилотников с начала марта после паузы в несколько недель, состоявшейся в феврале. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка назвала основные цели дронов, которые Россия снова начала покупать у Ирана

Иранский дрон Shahed. Фото из открытых источников

Как сообщает британская разведка, с начала весны силы Российской Федерации запустили по меньшей мере 71 иранский дрон-камикадзе из серии Shahed, которые должны были наносить удары по разным территориям Украины. Российская армия возобновила атаки беспилотниками после перерыва в две недели, который наблюдался в феврале. Министерство обороны Великобритании считает, что это свидетельствует о регулярности покупок небольших партий беспилотников из союзного для РФ Ирана.


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Также в разведке указали, что Россия в основном запускает дроны иранской разработки по двум основным направлениям: Брянской области и Краснодарскому краю. Таким образом, армия РФ уменьшает время подлета дронов и имеет возможность атаковать большую территорию Украины. Основная цель таких атак Российской Федерации – это уничтожение или выявление украинских систем противовоздушной обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неожиданный союзник предоставил Украине самолеты Су-25. В 2001 году эти штурмовые самолеты передала Украину этой балканской стране для подавления сепаратистского восстания. Также правительство Украины запросило предоставление нескольких вертолетов.

Также "Комментарии" писали о заявлениях российского политика Медведева, угрожающего напасть на важный украинский город, чтобы уничтожить "сейчас".



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1639866636290121728
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