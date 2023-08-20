Британская разведка назвала новый способ атак по территории России

В последние месяцы атаки по территории России с помощью беспилотников и ракет увеличились, указывает Минобороны Британии в своем ежедневном отчете о войне в Украине.



Запуск ракеты из комплекса ЗРК С-200. Фото из открытых источников

Британская разведка указывает, что руководители Воздушно-космических сил России находятся под давлением Кремля, желающего улучшить собственные системы противовоздушной обороны вблизи украинской границы.

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"БПЛА регулярно атакуют Москву. Кроме того, начали более активно появляться сообщения о ракетных ударах по России с помощью ЗРК С-200", — пишет разведка.

Британская разведка сообщает, что С-200 – это оружие времен СССР, которое было снято с систем противовоздушной обороны Украины и теперь применяется в качестве установки для наземных баллистических ракет.

В отчете Минобороны говорится, что удары по территории России являются стратегически важными, ведь напавший на Украину Путин ожидал, что война не будет оказывать значительного влияния на россиян. Таким образом, усиливается давление на руководителя штаба Воздушно-космических сил генерала Виктора Афзалова, ведь главнокомандующий ПКС генерал Сергей Суровикин находится в изоляции из-за вероятной причастности к бунту Пригожина в середине июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько истребителей F-16 нужно для Украины и на что рассчитывать в ближайшие годы.

Также "Комментарии" сообщал, что американский генерал Бен Ходжес считает, что Германия и США должны понести ответственность в случае провала контрнаступления ВСУ. По словам Ходжеса, союзники Украины медленно принимают решения по истребителям и дальнобойным ракетам.