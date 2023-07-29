Британская разведка назвала два участка фронта, где бои в разы усилились

В Запорожской и Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Но на отдельных участках линии фронта в последние двое суток наблюдается существенное обострение боевых действий между украинскими защитниками и оккупационными российскими войсками. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В течение последних 48 часов произошло обострение боевых действий в двух секторах на юге Украины", — отмечают британские специалисты.

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В частности, к югу от города Орехов боевые действия сосредоточивались возле села Работино (Токмакская община), где действует 58-я общевойсковая армия РФ.

В то же время, в 80 км к востоку украинские силы нанесли поражение частям российских Воздушно-десантных сил 247-го гвардейского воздушно-десантного полка РФ для освобождения села Старомайорское (Донецкая область).

"Между тем, на севере, другие подразделения Воздушно-десантных сил (ВДВ РФ) продолжали наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но не достигли больших успехов", — отмечает британская разведка.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



